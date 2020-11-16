شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز يبدأ تصوير "مطبعة هرم" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المخرج سامح عبد العزيز تصوير المشاهد الأولى من فيلم "مطبعة هرم" بعد أسبوع، بعد عدة تأجيلات بسبب تغيير الديكورات، حيث يواصل في تحضيرات الفيلم الأخيرة استعداداً لانطلاق التصوير كما يواصل في معاينة أماكن التصوير.

والفيلم يشارك في بطولته كل من مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى وصبرى فواز ويتبقى فنانتين لتقديم أدوار البطولة النسائية وتعد الفنانة أسماء أبو اليزيد الأقرب للانضمام إلى العمل على أن يتم اختيار الفنانة الثانية خلال الأيام المقبلة وابرام التعاقد معها.

يذكر أن المخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أمين جمال قدما سوياً مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، خالد سرحان، خالد أنور، هنادى مهنى، سلوى عثمان، تيام قمر