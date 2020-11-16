رقص سلمى أبو ضيف على "بالبنط العريض" بعد تعافيها من كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، مقطع فيديو لها عبر "ستوري إنستجرام"، ترقص فيه على أغنية "بالبنط العريض" خلال تواجدها في حفل زفاف إحدى صديقاتها. ويعتبر هذا الحفل هو أول ظهور لسلمى أبو ضيف بعد إعلان تعافيها من فيروس كورونا المستجد. يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مشاركتها مؤخرًا في بطولة إحدى حكايات "إلا أنا"، والتي حملت عنوان "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، أحمد خالد صالح، وخالد أنور.

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