راغب علامة يغني وزوجته ترقص على "يا ريت فيا خبيها" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت مصممة المجوهرات اللبنانية جيهان علامة، لها مع زوجها المطرب راغب علامة، أثناء احتفالهما بعيد ميلادها.

وظهرت "جيهان" وهي ترقص على غناء زوجها لأغنيته الشهيرة "يا ريت فيّا خبيها" وسط تصفيق الحضور.

وعلّقت علامة على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام": "نظرا لأننا نجلس في المنزل ولا شيء نفعله، أريد مشاركة هذا الفيديو معكم يا رفاق، إنها ليلة عيد ميلادي 2020".

راغب علامة متزوج من السيدة جيهان علامة منذ الثامن عشر من يناير عام 1996، وأنجب منها ابنيه "خالد ولؤي".