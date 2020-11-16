تراند اليوم : عاجل بالفيديو.. رانيا يوسف تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن إصابتها بفيروس كورونا ، في ديسمبر الماضي، لأول مرة

كشفت الفنانة رانيا يوسف لأول مرة عن إصابتها بفيروس كورونا، وقالت في تصريحاتها لبرنامج “et بالعربي”: “أنا جاتلي كورونا السنة اللي فاتت في ديسمبر برأس السنة”.

وتابعت:”بس مكانتش لسة معروفة أنها كورونا، ماكنتش وقتها أُعلنت كوباء، وقتها عزلت نفسي مع نفسي لأنه دور برد كان تقيل شوية وكان غريب، وأعراضه كانت أعراض كورونا.. بس تمام تعاملت”.

وعن شائعة إصابتها الأخيرة، وذلك بعد عودتها من مهرجان الجونة، قالت: «إشاعة لكن بقول للي طلعها شكرًا لأنه وراني قد إيه الناس بتحبني وخايفة عليّا، أمة لا إله إلا الله كانت بتسأل عليّا، تليفوناتي هنجّت كلها، بتطلع إشاعات أوك تمام، الصيت ولا الغنى، وعلى فكرة أنا عمري ما شوفت إن الشائعات حاجة وحشة، أنا بشوفها اهتمام من الناس».