رامز مجنون رسمي أفضل برنامج كوميدي في 2020

الإثنين 16 نوفمبر 2020

حصل برنامج "رامز مجنون رسمي" على جائزة أفضل برنامج كوميدي 2020، ضمن استفتاء موقع وشوشة الفني.



وأبدى الفنان المصري رامز جلال سعادته بتصدر برنامجه نتيجة الاستفتاء السنوي في عدد من الاستفتاءات منذ عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

ونشر ارامز صورة من البرنامج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأرفقها بتعليق قائلا: "ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذ رضيت، ولك الحمد بعد الرضا".

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وتابع: "شكرا لأجدع جمهمور، وربنا ما يحرمنيش منكم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

يذكر أن برنامج "رامز مجنون رسمي" عرض في رمضان الماضي، وظهر خلاله عدد كبير من ألمع نجوم العالم العربي، مثل أمينة خليل، ياسمين صبري، نبيلة عبيد، غادة عادل، الفنان السوري باسم ياخور، الفنان السعودي حسن عسيري.

وكانت آخر أعمال رامز جلال على شاشة السينما فيلم بعنوان ”سبع البرمبة”، وتم عرضه في موسم عيد الأضحى السينمائي، وشاركه البطولة جميلة عوض، محمد ثروت، مها أبوعوف، محمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، وعدد من الفنانين كضيوف شرف؛ منهم أحمد السقا وياسر جلال، ومن إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.