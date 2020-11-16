القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر النجم المصري محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" أغنية جديدة بعنوان "أنا التوب" ضمن إحدى الحملات الإعلانية.
الأغنية الجديدة يتم طرحها ضمن حملة دعائية في مصر، وتقول كلماتها "مازال البحث جاري عن منافس في مكاني، كارت يبقى شديد بجد، مش كارت بيشحن ثواني، أنا غيرت الخريطة، كلهم زايطين في الزيطة، انتوا لسة شوفتوا حاجة، كلهم لابسين في حيطة، بظهر في أي حتة باخد اللقطة، تاعبكوا أوي ما أنا حراق شطة".
وكان رمضان طرح أغنية "يا حبيبي" مع المطرب الفرنسي العالمي ميتر جيمس، وتم تصويرها بالكامل في دبي، وحققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.
من ناحية أخرى يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "موسى"، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
تدور أحداث المسلسل عن “موسى” الشاب الصعيدي، الذي يتوفى والده منذ الصغر، وتتولى والدته تربيته هو وأشقائه، وترحل في منتصف المسلسل ويضطرون إلى ترك الصعيد والحياة في القاهرة، ويشارك في البطولة صبري فواز، رياض الخولي، وهبة مجدي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان في إعلان جديد: "تاعبكوا أوي ما أنا حراق شطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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