رانيا يوسف تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا: أمة لا إله إلا الله سألت عني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنانة المصرية رانيا يوسف إصابتها بفيروس كورونا في ديسمبر الماضي، عقب الانتهاء من تصوير الجزء الأول من مسلسل "الآنسة فرح"

وقالت النجمة المصرية في تصريحات تلفزيونية: "جاتلي كورونا السنة اللي فاتت في ديسمبر في رأس السنة، بس مكانتش لسة معروفة أنها كورونا، مكتش وقتها تم إعلانها كوباء".



وتابعت رانيا: "وقتها عزلت نفسي مع نفسي، واعتبرت ما حدث دور برد وكان تقيل شوية وكان غريب، وأعراضه كانت أعراض كورونا، بس تمام تعاملت، وامتثلت للشفاء بعد العزل".

وردا على شائعة إصابتها بالفيروس بعد العودة من مهرجان الجونة السينمائي قالت: "إشاعة لكن بقول للي طلعها شكرًا، لأنه وراني قد إيه الناس بتحبني وخايفة عليا، أمة لا إله إلا الله كانت بتسأل عليّا، تليفوناتي ارتبكت كلها، بسبب عدد الاتصالات".

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واختتمت حديثها قائلة: "عمري ما شوفت إن الشائعات حاجة وحشة، أنا بشوفها اهتمام من الناس".

يذكر أنه بدأ، الأحد، عرض أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" عبر منصة شاهد، والعمل بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.