شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هارينجتون يصور مشاهد جديدة من "Modern Love" في إيرلندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الممثل العالمي كيت هارينجتون تصوير مشاهد جديدة من مسلسل " Modern Love"، حيث التقطت عدسات المصورين صورا للنجم البريطاني وهو يقود دراجته خلال هطول الأمطار في دبلن الباردة، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهر الممثل العالمي كيت هارينجتون الذي ينتظر طفله الأول من زوجته روز ليزلي، وهو منهمكا في عمله خلال تصوير الموسم الثاني من " Modern Love" يوم الأحد الذي انخفضت فيه درجات الحرارة بعاصمة جمهورية أيرلندا.



الممثل العالمي كيت هارينجتون

وشوهد ممثل Game Of Thrones البالغ من العمر33 عامًا، وهو يقود الدراجة على تلة شديدة الانحدار حيث كان يصور مشهدًا جديدًا للكوميديا ​​الرومانسية.

وحرص كيت هارينجتون على الالتزام بإجراءات السلامة أولاً، حيث كان يرتدي خوذة دراجة بيضاء ، ويبدو مضطربًا في الفترات الفاصلة، فيما حرص الممثلون وطاقم العمل على المساعدة في منع انتشار الفيروس التاجي "كوفيد 19" من خلال ارتداء أقنعة الوجه أثناء تصوير المشهد.

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الفنان كيت هارينجتون

وشوهد أحد أفراد الطاقم، الذي كان يرتدي سترة عالية الوضوح ومعطف واق من المطر، وهو يثبت ملايس كيت ويثبته في خوذته قبل أن يبدأ التصوير.

من ناحية أخرى، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما Criminal بطولة الممثل العالمي كيت هارينجتون، الموسم الثاني من السلسلة، ليحظى باستقبال كبيرمن قبل مشاهديها ومتابعيها، وسرعان ما حقق المسلسل تقييمات عالية من قبل النقاد والمشاهدين لحبكته الدرامية المتشابكة.



الفنان كيت هارينجتون خلال تصوير مشاهد جديدة

وتدورأحداث الموسم الثاني حول مشتبه به في عدد من القضايا وهو "كيت هارينجتون"، يجلس في غرفة الاستماع في المحكمة تحت ضغط شديد للاعتراف بتفاصيل القضايا المتورط فيها، وكان الموسم الأول من السلسلة قد حقق عدد مشاهدات كبير.