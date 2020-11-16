شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة تتعرض لهجوم.. ورانيا محمود ياسين ترد: "كله بقى شغال فى دار الإفتاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافعت الفنانة رانيا محمود ياسين، عن والدتها النجمة شهيرة بعد نشرها برومو عبر حسابها على إنستجرام وظهورها خلال إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثى الذى يذاع على قناة الحياة، فى أول ظهور إعلامى لها بعد وفاة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين.

وحرصت رانيا الرد على التعليقات التي هاجمت والدتها لظهورها فى البرنامج بشعرها، حيث جاءت إحد التعليقات "الله يهديها كيف ظهرت وبالتلفزيون وشعرها باين وهي في اشهر العدة مايجوز"، لترد رانيا قائلة:" كل إنسان هيتحساب لوحده خليك انت مع الله اللى هيحسبك لوحدك برضه".

كما ردت رانيا غاضبة على إحدى المتابعات التي تسألت لماذا ظهرت والدتها في البرنامج بشعرها، قائلة:"هي حره هي حره المهم انت لمي شعرك وسيبك من شعرها وهو كله بقي شغال في دار الإفتاء لا حول ولا قوه الا بالله".



رد رانيا محمود ياسين رد رانيا محمود ياسين



رد رانيا محمود ياسين رد رانيا محمود ياسين

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رد رانيا على التعيلقات التى تهاجم والدتها





يستضيف الاعلامى عمرو الليثى، الفنانة شهيرة خلال إحدى حلقات برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، فى أول ظهور إعلامى لها بعد وفاة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين.

وتتحدث الفنانة شهيرة خلال لقائها فى برنامج "واحد من الناس" عن قصة حياتها مع زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، وكيف بدأت العلاقة بينهما وبعض الأمور الشخصية المتعلقة بحياتهما التى تعد من أنجح العلاقات في الوسط الفني.

وقال عمرو الليثى خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "برنامج واحد من الناس مستضيف شخصية عظيمة وفريدة وفنانة لها تاريخ عظيم وزوجة فنان عظيم وهتشرفنى الأسبوع ده وبجد"، موجها حديثه للفنانة شهيرة قائلا: "أنا بشكرك على أن أول ظهورك هايكون معايا"، فيما أعربت عن سعادتها قائلة: أنا مبسوطة انى هاكون معاك انت عارف انت غالى على الأسرة كلها.

يذكر أن النجم الكبير محمود ياسين توفى الشهر الماضى، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية والتليفزيونية التى جعلته فتى الشاشة على مدار عقود ماضية.