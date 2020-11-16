شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن إصابتها بكورونا: "جاتلى ديسمبر اللى فات وأعراضها دور برد تقيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن إصابتها بفيروس كورونا فى شهر ديسمبر الماضى، مشيرة أن الأعراض وقتها لم تكن معروفة، مضيفة:" أنها شعرت بدور برد ثقيل فعزلت نفسها فترة حتى أصبحت بخير".

وقالت في تصريحات تليفزيونية، إن الشائعات التي تخرج من فترة لأخرى ليست سيئة، قائلة: أنا بشوف اهتمام من الناس لأن اللى طلع الشائعة ورانى الناس قد إية بتحبنى لما الناس بعد الجونة قالوا إني جالي كورونا طلعت من لوكيشن تصوير مسلسل "الأنسة فرح" وقلت إني معنديش أى حاجة، ولكن أنا جالى كورونا شهر ديسمبر الماضى وأعراضها كانت دور برد تقيل ولم يكن أعلن وقتها أنها وباء".

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مشاهدها فى مسلسل "اللعبة 2"، حيث تظهر خلال أحداث المسلسل كضيفة شرف، والفيلم إخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو.

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ومسلسل "اللعبة" إشراف على الكتابة فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.