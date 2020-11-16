3 فنانين يقدمون حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تستعد الفنانة لقاء سويدان، والفنانة منة بدر تيسير، والفنان الشاب سيف حميدة الحاصل علي جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة، لتقديم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي ينطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر.

كما اختارت إدارة المهرجان العرض المسرحي "إيزيس" للمخرج كريمة بدير ليكون حفل افتتاح الدورة الخامسة، والعرض من إنتاج دار الأوبرا المصرية لفرقة فرسان الشرق للتراث التي تقدم التراث على الطريقة المعاصرة.

والعرض بطولة ياسمين سمير، نادر جمال، محمد هلال، عبدالرحمن دسوقي، حبيبة إبراهيم، دنيا محمد، باسم مجدي، فاطمه الشبراوي، حسين رشاد، وجميع أعضاء فرسان الشرق، وتصميم ملابس وديكور إهداء أنيس إسماعيل، أشعار محمد زناتي، وإعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة رضا إبراهيم، وتنفيذ الديكور والملابس والإكسسوار فنانو إدارات دار الأوبرا المصرية، وقيقوم بصوت روح إيزيس الفنانة فاطمة محمد علي، وتصميم وإخراج كريمة بدير وتصميم بوستر للفنان مصطفى عوض.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي هو أول مهرجان تسابقى عالمى ودولي يختص بالشباب على أرض سيناء، بمدينة شرم الشيخ ويعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذي تلعبه الثقافة والفن في تطوير الشق السياحي والاقتصادي وفتح آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ تتفق مع أهداف التنمية المستدامة ولذلك تتضافر كافة الجهود من كافة الأجيال لصناعة هذا المهرجان ممثلة في رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي.