دينا بفستان قصير وهاجر أحمد على متن "يخت".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد فتحي

نشر الفنان أحمد فتحي صورة "سيلفي"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل "مصعد"، مرتديًا "كمامة".

إيناس مكي

نشرت الفنانة إيناس مكي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، شعر كيرلي.

راغب علامة

نشر المطرب اللبناني راغب علامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الطبيعة.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية.

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لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد الأماكن الطبيعية، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على متن "يخت" وسط البحر.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

هبة عبد الغني

نشرت الفنانة هبة عبد الغني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر قصير، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

دينا

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير