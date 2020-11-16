بالصور.. توافد ضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي قبل انطلاقه غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأ مطار شرم الشيخ الدولي في استقبال ضيوف الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي ستنطلق فعالياتها غدا الاثنين، و تستمر حتي يوم 20 من نوفمبر الجاري.

وكان أبرز الحضور حتى الآن الفنان جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، ومن الأردن الفنانة أمل الدباس عضو لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، الفنان علي عليان بطل العرض الشرفي "خط التماس"، والفنان حسين طبيشات، بجانب المخرج اللبنانى قاسم إسطنبولي الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية عربية لعام 2019، وكان في استقبالهم الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.