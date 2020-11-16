انجي علاء عن مسلسلها الجديد مع يوسف الشريف كوفيد25: دعواتكم

أعلنت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء عن عملها الدرامي الجديد والذي يحمل عنوان "كوفيد-٢٥"، ومن بطولة زوجها النجم "يوسف الشريف"، ليخوضا به الموسم الرمضاني القادم 2021.

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ونشرت علاء عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة"تويتر"، صناع عمل المسلسل مطالبة من الجمهور الدعاء لهم بالنجاح والتوفيق وقالت:" كوفيد-٢٥.. تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد جلال وبطولة يوسف الشريف وإنتاج سينرجي.. رمضان ٢٠٢١ .. دعواتكم".

وتفاعل متابعيها معها وانهالت التعليقات المهنئة طاقم العمل وعلى رأسهم النجم يوسف الشريف، معبرين عن سعادتهم عن طرح عمل جديد يجمعهم سويًا خاصة مع نجاح الأعمال السابقة التي تعاونت خلالها إنجي علاء ككاتبة مع زوجها، وعلق المغردون: " اخير..اخير اخيرا.. يا عالمى شابوه يوسف الشريف، بانتظار ابداعك المتميز والرائع دائمًا، سعيدة جدًا إنه من تأليف المبدعة والمتميزة أستاذة انجي.. بالتوفيق يا اجمل

ثنائي".

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وعلق أخرون:" الفرحة اضعاف.. مسلسل جديد للعالمي وكمان من تأليفك كده فخامة..حاسة قدامي صورة من مسلسل أجنبي فخم بطريقة..ربنا يوفقكم ويعينكم ويجازيكم خير"، و"بالتوفيق انتم نقلتم الدراما والسينما المصرية نقلة تانية وشكل تاني احلى واجمل كله تشويق واثارة مبروك".

وتابع النشطاء:" ثقتنا فيكم كبيرة جدًا ومتأكدين إنكم هتعملوا مسلسل تُحفه وكالعادة يكسر الدنيا زي لعبة ابليس، وزي كل مسلسلاتكم احنا معاكم دايما، وإن شاء الله هيبقى مسلسل جميل عشان أنتم الاتنين فيه".

فيما طالب البعض من الشريف عدم تجاهله تقديم جزء أخر من مسلسل النهاية والذي وعد به وينتظره الجمهور على نار.