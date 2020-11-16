السعودية تستضيف نهائي بطولة السوبر الإسباني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، عن إقامة مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية.

وتقام فعاليات البطولة للمرة الثانية على التوالي خارج حدود إسبانيا ، حيث استضافت السعودية منافسات السوبر الإسباني، الموسم الماضي، حيث فاز ريال مدريد باللقب على حسابه أتلتيكو مدريد.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“، فإن نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك، وريال سوسيداد، سيقام يوم 4 أبريل 2021، على ملعب لا كارتوخا في إشبييلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الإسباني أكد على أن بطولة السوبر الإسباني ستقام للمرة الثانية على التوالي في السعودية.

وأشارت إلى أن البطولة ستقام في الأسبوع الثاني من يناير 2021.

وأضافت أن وفدًا من الاتحاد الإسباني سيسافر إلى السعودية، خلال الأسابيع المقبلة، للتعرف بشكل مباشر على الوضع الصحي وتحديد الأماكن للأندية.

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وسيشارك في بطولة السوبر الإسباني: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بلباو، وريال سوسيداد.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“، فإنه من غير المعروف ما إذا كانت مباريات السوبر الإسباني ستقام بحضور الجماهير أم لا، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الإسباني للعبة برئاسة لويس روبياليس أعلن في نوفمبر الماضي إقامة البطولة في السعودية خلال النسخ الثلاثة المقبلة بداية من هذه النسخة وأن تقام كل نسخة بمشاركة أربعة فرق.

وطبقا للاتفاقية المبرمة مع الجانب السعودي ، سيحصل الاتحاد الإسباني على 120 مليون يورو نظير إقامة البطولة في السعودية خلال السنوات الثلاث.

وتقام كأس السوبر الإسباني كل عام منذ 1982 بين بطلي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

و أقيمت مباراة كأس السوبر للمرة الأولى خارج إسبانيا وتحديدا في المغرب قبل عامين.

ويستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب وذلك برصيد 13 لقبا .