تراند اليوم : لبلبة عن سر رشاقتها: أنا نباتية وأكلي خفيف.. شاهد

أكدت الفنانة لبلبة أنها لا تقبل أي عمل حتى تحافظ على المستوى الذي تقدمه للجمهور.

وأضافت لبلبة في مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، بمناسبة ذكرى يوم ميلادها، أنها تعيش بحب الناس لأنهم النفس الذي تتنفسه، حيث أن العشرة بينها وبين الجمهور كبيرة جدًا لأنها بدأت التمثيل في سن 5 سنوات.

وتابعت أنها منحت حياتها للفن، والأهم أن الفنان يجب أن يغير الأدوار التي يقدمها مع كل مرحلة عمرية له، ولهذا قدمت دورها في مسلسل «مأمون وشركاه» مع الفنان عادل إمام.

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وردت الفنانة على سؤال بشأن «سر رشاقتها»، وأكدت أنها لا تحب السهر أو التدخين وحياتها منضبطة، كما أنها نباتية ولا تأكل الفراخ أو اللحوم، وأيضًا «أكلها خفيف»، موضحةً أن السمنة بالنسبة لها ممنوعة لأنها تعتبرها «دهون على القلب» ولهذا تحب أن تحافظ على نظامها الغذائي والصحي.



