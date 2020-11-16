شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يطرح البوستر الدعائى لمسرحية "الوصية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المخرج خالد جلال على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للبوستر الدعائى لمسرحية "الوصية"، وكشف أنها قصة الشهيد محمد المعتز رشاد. ويقام العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومن إنتاج البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وذلك على المسرح القومى برئاسة الفنان إيهاب فهمى، ويبدأ العرض أيام الخميس والجمعة والسبت 19 و20 و21 نوفمبر فى تمام الثامنة (الوصية) تأليف الكاتب أيمن سلامة ومن إخراج خالد جلال.

والمسرحية بطولة كل من: ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبد العزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدى وبسنت صيام، وغناء مى فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوى، وأزياء هالة الزغبى والاستعراضات للدكتور مجدى صابر والمخرج المنفذ علا فهمى.

وكان فريق عمل مسرحية "الوصية" قد فاجأ بالتنسيق مع الفنان إيهاب فهمى، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، قبل دخوله للمسرح القومى لمتابعة بدء بروفة المسرحية، بإحضار أكثر من تورتة له، واحتفلوا بعيد ميلاده وسط هتاف جميع الحضور.

وحضر الاحتفال الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنانون: أحمد فؤاد سليم ومحمود حافظ وميدو عادل والمطربة مى فاروق التى غنت له عقبالك يوم ميلادك، وعبر المخرج الكبير خالد جلال عن سعادته بهذه المفاجأة، وعلق قائلا: "أحلى حاجة لما تتفاجئ بالحاجات الحلوة دى".