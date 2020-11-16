شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يهنئ يوسف الشريف على "كوفيد 25" ويعلق: فى انتظار الحلاوة كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد أمين النجم يوسف الشريف على مسلسله الجديد "كوفيد 25" الذى يشارك به فى سباق دراما رمضان 2021، وكتب له قائلا: "مبروك مبروك وفي انتظار الحلاوة كلها زى ما اتعودنا منك"، ليرد عليه يوسف الشريف قائلا: "الله يبارك فيك يا فنان يا جميل".



أحمد أمين و يوسف الشريف

وأعلن المنتج تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021، بعد النجاح الذى حققه يوسف الشريف في رمضان الماضى من خلال مسلسل "النهاية".

وكشف المنتج تامر مرسى عن البوستر المبدئى لمسلسل "كوفيد 25"، والذى ظهر خلاله أن العمل من تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد جلال، وعلق قائلا: "احذر منطقة خطر (كوفيد 25) رمضان 2021 إن شاء الله".

وكانت آخر أعمال النجم يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.