خالد زكي يطمئن جمهوره عبر ”الخليج 365”: صحتي جيدة جدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفنان المصري خالد زكي ما تردد طوال الساعات الماضية حول تعرضه لوعكة صحية خطيرة اضطرته للتوجه إلى المستشفى.

وقال زكي لـ"الخليج 365": "أكره الشائعات لأنها تسبب قلقا كبيرا للعائلة، وتقلب الدنيا رأسا على عقب، ولا أعرف ما الفائدة التي تعود على مروجيها، خاصة المتعلقة بالمرض والوفاة".



وتابع "زكي": "الحمد لله صحتي كويسة جدا، وما تردد حول مرضي لا يمت للحقيقة بصلة، وأتابع شؤوني الخاصة وأمور أسرتي بنفسي".

وعن رد فعله فور سماع هذه الشائعة قال: "تلقيت اتصالات كثيرة من مصر والخارج، كثيرون حاولوا الاطمئنان على حالتي الصحية، شعرت بالفرح بسبب حب الناس، وشعرت أيضا بالحزن لأن كل جمهوري وأصدقائي أصابهم القلق".





وبسؤاله عن مشروعاته الفنية المقبلة قال: "مشغول في الوقت الحالي بقراءة سيناريو مسلسل تليفزيوني جديد، وأتوقع أنه سيحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ولكن ليس مسموحا لي الكشف عن تفاصيل هذا العمل في الوقت الحالي".

وحول غيابه عن السينما قال: "لا أتعمد الغياب، ولكن دائما أبحث عن عمل جيد يضيف لرصيدي الفني ويقدم رسالة للجمهور. بطبعي لا أحب الاستسهال في العمل، ودائما أقول الغياب أفضل من تقديم عمل ضعيف لا يرضي المشاهد".

وعن طموحه الفني وهل حقق كل ما تمنى قال: "أشعر بالرضا عن كل خطواتي وأعمالي، ودائما أقول الحمد والشكر لله، على إنجازي الفني. صحيح ما حققته لا يتناسب مع طموحي الكبير ولكن الشكر لله على كل حال، حب الناس بالنسبة لي مصدر سعادة والفن ساهم في تقريب علاقة الود والحب مع الجمهور".





وبشأن أعماله الفنية التي يحبها ويرى أنها ساهمت في نجوميته قال: "أعمال كثيرة منها على سبيل المثال مسلسل (الشهد والدموع) في الدراما التليفزيونية، وفيلم (طباخ الرئيس) على شاشة السينما".

وعن ابتعاد أولاده عن الوسط الفني أوضح خالد زكي قائلا إن أولاده اختاروا مجالات بعيده عن الفن تماما، وإنه لو كان شعر بأن أحد الأبناء يريد هذا الطريق كان سيقف بجانبه ويدعمه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد زكي هو مسلسل "قوت القلوب" للمؤلف محمد الحناوي، والمخرج الكبير ‏مجدي أبوعميرة، ومن بطولة ماجدة زكي ومحمد أنور، وإسلام جمال، وسهر الصايغ.