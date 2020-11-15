حسين الجسمي يتغزل ويطرح أحدث أغنياته "لبّة العيون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الأحد، أحدث أغنياته بعنوان "لبّة العيون" من ألحانه، وأشعار جنان، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

ونشر "الجسمي" فيديو الأغنية عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، وأرفقها بتعليق قائلا: "جديدنا (لبّة _العيون) اللي سحرها ذبحني ‏ولبه القلوب اللي تِنايَت من سنين".







وتقول كلمات الأغنية الجديدة:" لبة العيون اللي سحرها ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين، ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين، شفتك وفَز القلب ومن ثم طرحني صويب اوِنّ الشوق وارضفه رَضفين، هي عينك اللي اذبحتني واذبحتني ألفين مرة من أعوام، لين هالحين جنّنتني يا شوق عين.. أطعنَتني همساتك اللي بها ذايب من سنين، جمرك ولع وشوفك عذابه سحرني وعينك هدبها سحر مكنونه ثمين",

يذكر أن آخر أغنيات الجسمى أغنية "بالبنط العريض"، والتي حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما.