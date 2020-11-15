شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تبدأ تصوير مسلسلها الرمضانى "دهب" بعد انتهائها من "العميل صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدا النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل "دهب" بعد انتهائها من تصوير فيلم "العميل صفر"، للنجم أكرم حسنى، ويعد اسم المسلسل مبدئى وسوف يتم تغييره مع انطلاق التصوير، وحتى الان لم يتم تحديد الأبطال الذين يشاركونها فى بطولة العمل، وجارى اختيارهم الفترة الحالية، مسلسل "دهب"، من تأليف مدحت العدل، وإخراج هانى خليفة، والعمل إنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، وتعقد نيللى كريم والقائمون على المسلسل جلسات عمل مكثفة حالياً للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، الذى تدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حيث تعود نيللى للأعمال الاجتماعية، بعد أن قدمت العام الماضى مسلسل " بـ 100 وش".

ويعد التعاون الأول أيضاً بين نيللى والمخرج هانى خليفة في الدراما التليفزيونية، لاسيما أن نيللى قدمت العديد من المسلسلات السنوات الماضية وحققت نجاحاً كبيراً مع مخرجين آخرين.

يشار إلى أن نيللى كريم أرجأت تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر"مع النجم أكرم حسنى، وإخراج محمد سامى، حيث سيتم استئناف التصوير عقب عيد الفطر المقبل، نظراً لانشغال مخرج العمل محمد سامى بتحضيرات مسلسل "نسل الاغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، كما تنشغل نيللى بتصوير مسلسلها الجديد.

نيللى كريم قدمت العام الماضى مسلسل بـ 100 وش، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، اسلام إبراهيم، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر، وعدد أخر من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى .