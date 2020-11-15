شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر بطعم هوليوود.. يوسف الشريف عن مسلسل كوفيد 25: يا رب يبقى خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم يوسف الشريف جمهوره بوستر مسلسلة الجديد "كوفيد 25"، عبر حسابه على تويتر، وكتب: "يا رب يبقى خير". أما زوجته الكاتبة إنجى علاء فنشرت بوستر المسلسل على تويتر، وعلقت قائلة: "كوفيد 25 تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد جلال وإنتاج سينرجي رمضان 2021".

وأعلن المنتج تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021، بعد النجاح الذى حققه يوسف الشريف في رمضان الماضى من خلال مسلسل "النهاية".



إنجى علاء



يوسف الشريف

وكشف المنتج تامر مرسى عن البوستر المبدئى لمسلسل "كوفيد 25"، والذى ظهر خلاله أن العمل من تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد جلال، وعلق قائلا: "احذر منطقة خطر (كوفيد 25) رمضان 2021 إن شاء الله".

وكانت آخر أعمال النجم يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.