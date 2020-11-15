شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على ديلون باساج نجم مسلسل "Tiger King" لقيادته السيارة تحت تأثير الكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفنان ديلون باساج نجم المسلسل الوثائقي "تايجر كينج"، ألقي القبض عليه لقيادته تحت تأثير الكحول في ولاية تكساس الأمريكية.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن النجم الأمريكي البالغ من العمر 22 عامًا كان في مقاطعة ترافيس بولاية تكساس يقود سيارته تحت تأثير الكحول، وتم توقيفه الساعة 3 صباحا من قبل السلطات الأمريكية.

وقبل القبض عليه، شارك الفنان العالمي ديلون باساج متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو من خلال خاصية الاستوري وهو يرقص مساء السبت برفقة أصدقائه. وشارك مؤخرا في المسلسل الوثائقي " Tiger King" الذي تم أذاعته على أحدى المنصات الرقمية.



ديلون باساج

وترصد حلقات المسلسل الوثائقى (Tiger King)، الجرائم والصراعات فى عالم مربى "القطط الكبيرة"، وملاك حدائق الحيوانات الخاصة، ويركز المسلسل على جوزيف، الملقب بـ"جو إكزوتيك"، مالك حديقة حيوانات خاصة بأوكلاهوما فى أمريكا، وقد عُرف بزيجاته المتعددة وحبه لاقتناء الأسلحة قبل أن يتم اعتقاله بجرائم قتل عمد.

الفنان ديلون باساج