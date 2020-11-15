شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى عن "كوفيد 25": ياترى إيه اللى هيحصل سنة 2025 احذر منطقة خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مسلسل النجم يوسف الشريف الذى يشارك به في دراما رمضان 2021، حيث كشف عن اسم المسلسل وهو "كوفيد 25"، وكتب عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "ياترى إيه اللى هيحصل سنة 2025، احذر منطقة خطر كوفيد 25 رمضان 2021".





وشارك النجم يوسف الشريف في دراما رمضان العام الماضى بمسلسل النهاية، وشارك في بطولته بجانبه كوكبة من النجوم منهم أحمد وفيق وعمرو عبد الجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد لطفي ومحمود الليثي، وباسم مغنية ومحمد العمروسي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وتصميم الأزياء إنجي علاء، ومونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج ياسر سامي.

وحقق مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضى نجاحا متميزا، خاصة على مستوى الجرافيكس والمونتاج، كأول مسلسل خيال علمي مصري عربى، حيث نالت المؤثرات البصرية وتصميمات وتنفيذ الجرافيكس الكثير من الإشادات الواسعة لحرفيتها ومستواها العالمى، لتصبح أحد أبرز ملامح الإبهار في العمل، تحت قيادة المونتير عمرو عاكف الذى بذل مجهودا كبيرا للوصول إلى هذا المستوى في الجرافيكس والمونتاج.