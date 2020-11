شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي فالون يقلد بيلى إيليش فى كليبها الأخير Therefore I Am.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الإعلامي الشهير جيمي فالون في مقطع فيديو جديد وهو يقلد النجمة العالمي بيلي إيليش في كليبها الأخير الذي طرحته منذ ايام عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب بعنوان Therefore I Am.

وارتدي فالون ملابس مشابه لنفس ملابس إيليش في كليبها الأخير، بالإضافة إلى تقليده لطريقة سيرها وصعودها للسلالم الكهربائية، مع إضافة عامل سخرية جديد وهو إحدى عاملات النظافة التي طالبته بارتداء الكمامة طوال الوقت.

واستطاعت النجمة العالمية بيلى إيليش أن تحقق نجاحا كبيرا بكليب أغنيتها الجديدة "Therefore I Am"، حيث حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالمى، وحقق الكليب الذى قامت بيلى نفسها بإخراجه أن يحصد ما يقرب من 26 مليون مشاهدة على قناة بيلى ايليش الخاصة على موقع الفيديو الشهير يوتيوب، وذلك خلال يومين فقط من إطلاقه، كما حصد أكثر من 2.6 مليون likes.





يذكر أن فازت النجمة العالمية بيلى إيليش مؤخرا فى حفل "Billboard Music Awards" لعام 2020 بعدد من الجوائز، وهم جائزة أفضل مغنية جديدة للعام، كما فازت بجائزة "Top Female Artist" التى رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزى واريانا جراند.

أيضا نالت إيليش جائزة "Top Billboard 200 Album" وذلك بألبومها الغنائى "When We All Fall Asleep, Where Do We Go". .