شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة" تعلن عن مسلسل "كوفيد 25" لـ يوسف الشريف رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المنتج تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مسلسل "كوفيد 25" للنجم يوسف الشريف، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021، بعد النجاح الذى حققه يوسف الشريف في رمضان الماضى من خلال مسلسل "النهاية".





وكشف المنتج تامر مرسى عن البوستر المبدئى لمسلسل "كوفيد 25"، والذى ظهر خلاله أن العمل من تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد جلال، وعلق قائلا: "احذر منطقة خطر (كوفيد 25) رمضان 2021 إن شاء الله".

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" وهو مسلسل درامي خيال علمي ومن إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة المهندس زين في العام 2120 الذي يحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.