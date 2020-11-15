شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين عن تصوير مسلسلات رمضان وسط كورونا: نقوم بدور مثل الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية،حول تصوير مسلسلات رمضان 2021، :"إحنا صناعة مثل أى صناعة، لو توقفت الصناعات الأخرى سنتوقف، ولو لم تتوقف سنستمر، ومثلنا مثل الأطباء، نقوم بدور".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن المسلسل يعمل به عدد كبير، ليس فقط من هم أمام الكاميرا، مردفا:"ما يسرى على الصناعات الأخرى سيسرى علينا".

وتابع نقيب المهن التمثيلية،: "احنا سفراء وبنبعت رسالة أن مصر آمنة، مصر عظيمة بقياداتها وفنانيها ومثقفيها".