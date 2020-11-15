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شكرا لقرائتكم خبر عن شون مينديز وحيدا فى أحد المسارح بعد إعلان أسماء أغنيات ألبومه.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى شون مينديز أن يثير فضول عشاقه و محبيه بعد أن كشف النجم الشهير عن أسماء أغنيات ألبومه الغنائى الجديد "WONDER"، ونشر الفنان البالغ من العمر ( 22 عام ) على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 56.8 مليون شخص عدة صور له و هو يجلس بمفرده بأحد المسارح وكأنه يعيش حاله من الحزن ، وقد حصدت الصور أكثر من 2.2 مليون LIKES خلال 18 ساعة فقط من نشرها.
يذكر أن شون مينديزأعلن مؤخرا عن أسماء أغنيات ألبومه الغنائى الجديد " Wonder " والذى يضم 14 أغنية و من المقرر إطلاقه شهر ديسمبر المقبل والأغنيات هى :
01. Intro
02. Wonder
03. Higher
04. 24 Hours
05. Teach Me How To Love
06. Call My Friends
07. Dream
08. Song For No One
09. Monster
10. 305
11. Always Been You
12. Piece Of you
13. Look Up At The Stars
14. Can’t Imagine
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