شكرا لقرائتكم خبر عن شون مينديز وحيدا فى أحد المسارح بعد إعلان أسماء أغنيات ألبومه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم العالمى شون مينديز أن يثير فضول عشاقه و محبيه بعد أن كشف النجم الشهير عن أسماء أغنيات ألبومه الغنائى الجديد "WONDER"، ونشر الفنان البالغ من العمر ( 22 عام ) على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " و التى تضم أكثر من 56.8 مليون شخص عدة صور له و هو يجلس بمفرده بأحد المسارح وكأنه يعيش حاله من الحزن ، وقد حصدت الصور أكثر من 2.2 مليون LIKES خلال 18 ساعة فقط من نشرها.

يذكر أن شون مينديزأعلن مؤخرا عن أسماء أغنيات ألبومه الغنائى الجديد " Wonder " والذى يضم 14 أغنية و من المقرر إطلاقه شهر ديسمبر المقبل والأغنيات هى :

01. Intro

02. Wonder

03. Higher

04. 24 Hours

05. Teach Me How To Love

06. Call My Friends

07. Dream

08. Song For No One

09. Monster

10. 305

11. Always Been You

12. Piece Of you

13. Look Up At The Stars

14. Can’t Imagine