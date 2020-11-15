محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي يخوض الفنان يوسف الشريف، سباق دراما شهر رمضان المقبل لعام 2021، بمسلسل "كوفيد 25". وطرح الشريف أول بوستر لمسلسله الجديد "covid 25" عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "يا رب يبقى خير". مسلسل "كوفيد 25" من تأليف الكاتبة إنجي علاء زوجة يوسف الشريف، إخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي. يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" والذي عُرض في رمضان 2020، مع النجوم عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، محمود الليثي، ناهد السباعي وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق ليوسف الشريف بعد الإعلان عن مسلسل "كوفيد 25" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.