"كوفيد 25" مسلسل يوسف الشريف الجديد في رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي أعلن المنتج تامر مرسي، خوض الفنان يوسف الشريف، السباق الرمضاني المقبل لعام 2021، بمسلسل يحمل اسم "كوفيد 25". وطرح حساب شركة "سينرجي" عبر "إنستجرام"، البوستر الأول لمسلسل يوسف الشريف "covid 25"، معلّقا: "يا ترى إيه اللي هيحصل سنة 2025.. من فضلك قبل ما تتفرج البس الكمامة.. كوفيد 25.. رمضان 2021". مسلسل يوسف الشريف "كوفيد 25" من تأليف زوجته إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي. يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" والذي عُرض في رمضان 2020.

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