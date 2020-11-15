تامر مرسي عن مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف: احذر منطقة خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي كشف المنتج تامر مرسي، عن خوض الفنان يوسف الشريف، سباق دراما رمضان لعام 2021، بمسلسل "كوفيد 25". وطرح مرسي عبر حسابه على "إنستجرام"، البوستر الأول لمسلسل يوسف الشريف "covid 25"، معلّقا: "يا ترى إيه اللي هيحصل سنة 2025.. احذر منطقة خطر.. كوفيد 25.. رمضان 2021.. إن شاء الله". مسلسل "كوفيد 25" من تأليف زوجة يوسف الشريف الكاتبة إنجي علاء، ومن إخراج أحمد جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي. يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف مسلسل "النهاية" والذي عُرض في رمضان 2020، مع النجوم عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، محمود الليثي، ناهد السباعي وغيرهم.



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