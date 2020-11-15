شرم الشيخ للمسرح الشبابي ينعى الكاتب المغربي حسن المنيعي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، الكاتب والناقد المسرحي المغربي حسن المنيعي والذي رحل عن عالمنا أمس السبت، عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.
وجاء في بيان للمهرجان: "ينعى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ببالغ الحزن والأسى الفنان المغربى الدكتور حسن المنيعي، الذي قدم مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع بالمغرب والوطن العربي".
وتابع البيان: "تتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".
الناقد الراحل له عدد من المؤلفات في مجال النقد المسرحي، أبرزها "نفحات عن الأدب والفن"، "المسرح والارتجال"، "التراجيديا كنموذج"، "الجسد في المسرح"، وغيرها.
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