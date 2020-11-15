بعد الإشادة به.. أحمد أمين يوجه الشكر لعمرو عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد أمين رسالة شكر للمخرج عمرو عرفة بعد إشادة الأخير به في مسلسل "ما وراء الطبيعة".

وكتب أحمد أمين تغريدة، قال فيها: "دي شهادة كبيرة يا أستاذ، دي الغوريلا هاتفرح إن حضرتك جيبت سيرتها ما بالك أنا بقى هاعمل إيه".

ونشر"عرفة" صورة لبوستر المسلسل، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "ماوراء الطبيعة خطوة كبيرة للدراما المصرية، عمرو سلامة خطوة كبيرة في مشوارك الإخراجي والإنتاجي".

أضاف عمرو عرفة :"أحمد أمين خطوة كبيرة في مشوارك الفني أبهرتني، الغوريلا خطوة في صناعة الخدع البصرية".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد ‏توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت ‏إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول ‏الكشف عنها ومواجهتها.