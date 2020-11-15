بعد الإشادة به.. أحمد أمين يوجه الشكر لعمرو عرفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان أحمد أمين رسالة شكر للمخرج عمرو عرفة بعد إشادة الأخير به في مسلسل "ما وراء الطبيعة".
وكتب أحمد أمين تغريدة، قال فيها: "دي شهادة كبيرة يا أستاذ، دي الغوريلا هاتفرح إن حضرتك جيبت سيرتها ما بالك أنا بقى هاعمل إيه".
ونشر"عرفة" صورة لبوستر المسلسل، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "ماوراء الطبيعة خطوة كبيرة للدراما المصرية، عمرو سلامة خطوة كبيرة في مشوارك الإخراجي والإنتاجي".
أضاف عمرو عرفة :"أحمد أمين خطوة كبيرة في مشوارك الفني أبهرتني، الغوريلا خطوة في صناعة الخدع البصرية".
مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ عن سلسلة روايات تحمل نفس الاسم للمؤلف المصري الراحل أحمد خالد توفيق، من إنتاج شركة Netflix وتدور أحداث المسلسل في ستينات القرن الماضي، ويتناول قصة حياة طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل الذي يجسد شخصيته بالمسلسل الفنان أحمد أمين، وما يتعرض له من أحداث خارقة للطبيعة يحاول الكشف عنها ومواجهتها.
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