رانيا يوسف: شائعة إصابتي بكورونا ورتني قد إيه الناس بتحبني وخايفة عليّا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفت الفنانة رانيا يوسف، شائعة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلةً: "إشاعة لكن بقول للي طلعها شكرا لأنه وراني قد إيه الناس بتحبني وخايفة عليّا، أمة لا إله إلا الله كانت بتسأل عليّا، تليفوناتي هنجّت كلها".

وأضافت رانيا يوسف، في تصريحات لبرنامح "et بالعربي": "بتطلع إشاعات أوك تمام، الصيت ولا الغنى، وعلى فكرة أنا عمري ما شوفت إن الشائعات حاجة وحشة، أنا بشوفها اهتمام من الناس".

تابعت: "أنا كويسة والحمد لله ومجتليش كورونا، وعلى فكرة أنا جالي كورونا السنة اللي فاتت في شهر ديسمبر بس مكنتش معروفة ومكنتش أُعلنت كوباء".

ومن جانب آخر، تشارك رانيا يوسف في الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة: أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي، وإخراج أحمد الجندي، ويستكمل وائل فرج الموسم الثاني.