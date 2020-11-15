الأمير ويليام وكيت ميدلتون أول المهنئين بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ72

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:45 مساءً - دوق ودوقة كامبريديج الأمير ويليام وكيت ميدلتون البالغان من العمر" 38 عاماً"، كانا من أول المهنئين لأمير ويلز تشارلز بعيد ميلاده الثاني والسبعين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،شاركت العائلة المالكة البريطانية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة قديمة لأمير ويلز تشارلز "72 عاماً" وهو جالس على ركبة والدته الملكة إليزابيث الثانية وهو طفل،وصورة أخرى للأمير تشارلز مبتسماً مع والدته الملكة إليزابيث الثانية، مستمتعان بمزحة خلال فعاليات لألعاب المرتفعات الأسكتلندية العام الماضي.

كما نشر الأمير ويليام وكيت ميدلتون صورة للأمير تشارلز مبتسماً التقطت له بوقت سابق في الذكرى ال75 لإنتصار بريطانيا وحلفائها على اليابان عبر الحساب الخاص لقصر "كينسينغتون" الملكي في موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام"، صباح السبت 14 نوفمبر- تشرين الثاني 2020،وكتب على جانب صورة الأميرة تشارلز المبتسمة التي يرتدي فيها 13 ميدالية : " أتمنى عيد ميلاد سعيد جداً لصاحب السمو الملكي أمير ويلز ".

وحصدت صورة الأمير تشارلز والتهنئة الملكية بعيد ميلاده ال72 ،على 261 ألف مشاهدة خلال 8 ساعات فقط.



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كما هنأ سلاح الجو الملكي عبر حسابهم الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأمير تشارلز بعيد ميلاده ال72.

وحذا حذوه الكثير من المعجبين بالعائلة المالكة وأمير ويلز تشارلز،وهنأوه بعيد ميلاده ،وشكروه على سنوات خدمته الطويلة.

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يحظى الأمير تشارلز بتقدير محلي وعالمي

الأمير تشارلز والأمير ويليام



واختير الأمير تشارلز بمناسبة عيد ميلاده ال72 ،كأكثر رجال بريطانيا أناقة من قبل مجلة "فوغ" متصدراً مقابلة مميزة مع رئيس تحريرها إدوارد إنينفول ،وفقاً لوسائل الإعلام.

ويحظى الأمير تشارلز بتقدير محلي وعالمي،لاهتمامه العميق بحماية البيئة ومناصرته لقوانينها ،وبثقافات الشعوب والأديان.

ويتميز بصلابته وحكمته وذكائه وتعاطفه مع القضايا والمجتمعات المستضعفة.

ويحث الأمير تشارلز دول العالم على الإتحاد وجمع قواهم ومقدراتهم لحماية البيئة و محاربة تغيرات المناخ،كما اتحدت لمحاربة فيروس كورونا.

وطالب الأمير تشارلز مراراً بتوحيد الجهود لمعالجة كل المشاكل البيئية المقلقة التي يواجهها كوكب الأرض،مثل: الإحتباس الحراري،وتغيرات المناخ،والخسارة الفادحة التي لحقت بالتنوع البيولوجي.