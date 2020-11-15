ريسايكل " يمتد ١٥ ليلة للنجاح الجماهيري

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد عرض " ريسايكل " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ل١٥ ليلة عرض، ليعرض على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات أيام الأحد و الأربعاء و الخميس و الجمعة من كل أسبوع في تمام السابعة مساء ، و ذلكنظرا للنجاح الجماهيري و النقدي الكبير الذي حققه العرض منذ افتتاحه أكتوبر الماضي .
يقول الفنان شادي سرور مدير الفرقة أن العرض نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر ، قام بالتدريب فيها
"ريسايكل " يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الإسكتشات ، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر،أزياء عبير البدراوي، صياغة و إخراج محمد الصغير .
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