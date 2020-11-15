ريسايكل " يمتد ١٥ ليلة للنجاح الجماهيري

قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد عرض " ريسايكل " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ل١٥ ليلة عرض، ليعرض على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات أيام الأحد و الأربعاء و الخميس و الجمعة من كل أسبوع في تمام السابعة مساء ، و ذلك

نظرا للنجاح الجماهيري و النقدي الكبير الذي حققه العرض منذ افتتاحه أكتوبر الماضي .



يقول الفنان شادي سرور مدير الفرقة أن العرض نتاج ورشة الارتجال بمسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا ولمدة أربعة أشهر ، قام بالتدريب فيها

الفنانين محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، و التي توقفت أثناء جائحة الكورونا ، لتعود مرة أخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.

"ريسايكل " يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الإسكتشات ، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر،أزياء عبير البدراوي، صياغة و إخراج محمد الصغير .