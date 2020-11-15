يوسف الشريف يخوض رمضان 2021 بـ Covid-25

كشفت شركة سينرجي للإنتاج عن أحدث تعاقداتها مع الممثل يوسف الشريف من أجل مسلسله المقبل في 2021 ، حيث نشرت عبر حساباتها بمواقع التواصل المختلفة صورة للملصق الدعائي الأولي لمسلسل، بتعليق: "ياتري ايه اللي هيحصل سنة ٢٠٢٥ من فضلك قبل ماتتفرج البس الكمامة". من فضلك قبل ماتتفرج البس الكمامة". وكشف الملصق الدعائي للمسلسل أنه من إخراج أحمد جلال وإنتاج تامر مرسي وتأليف إنجي علاء. يشار إلى أن يوسف الشريف شارك في رمضان 2020 بمسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي، بطولة عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقي.

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