..فيديو أبو هشيمة : ياسمين لايقة عليّا في حاجات كتير

تحدث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،عن علاقته بزوجته الممثلة ياسمين صبري ، خلال إستضافته في برنامج "السؤال الصعب" الذي يعرض علي شاشة Sky News

العربية.

و رد أبو هشيمةعلى سؤال "ماذا أضافت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟"، قائلًا: "عامة الجواز استقرار، ياسمين لايقة

عليّا في حاجات كتير، أنا أكيد أضفت لها من شخصيتي، وهي أضافت لي من شخصيتها".

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة عقدا قرانهما في 17 أبريل الماضي، في حضور عائلي بسيط.