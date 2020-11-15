..فيديو أبو هشيمة : ياسمين لايقة عليّا في حاجات كتير

تحدث رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة،عن علاقته بزوجته الممثلة ياسمين صبري ، خلال إستضافته في برنامج "السؤال الصعب" الذي يعرض علي شاشة Sky Newsالعربية.
و رد أبو هشيمةعلى سؤال "ماذا أضافت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟"، قائلًا: "عامة الجواز استقرار، ياسمين لايقة
الجدير بالذكر أن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة عقدا قرانهما في 17 أبريل الماضي، في حضور عائلي بسيط.
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