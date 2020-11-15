مني زكي لـ "طاطا" : يا قمر أنتي تنوري أي حد

صرحت الطفلة رضوى نبيل عبدالرؤوف والشهيرة باسم "طاطا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، برغبتها في التمثيل مع الفنانة منى زكي والفنان

أحمد حلمي.

وأعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها بهذه الأمنية، حيث أعادت نشر أمنية الطفلة التي تعاني من مرض "العظام الزجاجية" عبر خاصية القصص

القصيرة لحسابها على Instagram وكتبت معلقة: "يا قمر أنتي تنوري أي حد".



الجدير بالذكر أنه يعرض لمنى زكي حاليا أحدث أفلامها "الصندوق الأسود"، والفيلم من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.