صرحت الطفلة رضوى نبيل عبدالرؤوف والشهيرة باسم "طاطا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال استضافتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، برغبتها في التمثيل مع الفنانة منى زكي والفنانأحمد حلمي.
وأعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها بهذه الأمنية، حيث أعادت نشر أمنية الطفلة التي تعاني من مرض "العظام الزجاجية" عبر خاصية القصص
الجدير بالذكر أنه يعرض لمنى زكي حاليا أحدث أفلامها "الصندوق الأسود"، والفيلم من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة محمد فراج ومصطفى خاطر.
كانت هذه تفاصيل خبر مني زكي لـ "طاطا" : يا قمر أنتي تنوري أي حد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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