شاهد.. نبيل الحلفاوي ينفي إساءته للزمالك

نفى الفنان الكبير نبيل الحلفاوي علاقته بالتغريدة المسيئة لنادي الزمالك، والمنسوبة إليه زورًا ، حيث طلب منه أحد متابعيه إيضاح علاقته بتغريدة يتم تداولها على لسانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن نهاية

العالم مقترنة بفوز نادي الزمالك ببطولة أفريقيا.

علق نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على Twitter على هذه التغريدة قائلا: "والحل؟ نفيتها أكثر من مرة.. ومن تقضل

بمتابعتي يعرف أن هذا ليس أسلوبي، لازم تويتر يضيف خاصية أوتوماتيكية تظهر الرد الأول على التويتة كلما تكرر نشرها".

يذكر أن الحلفاوي يصور مسلسل "القاهرة كابول"، بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وخالد الصاوي ،و إخراج حسام علي وتأليف عبد الرحيم كمال‎.