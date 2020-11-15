بعد التراجع .. يوسف الشريف في السباق الرمضاني بالتعاون مع أحمد نادر جلال

يخوض الفنان يوسف الشريف السباق الدرامي لرمضان القادم بعمل جديد للمخرج أحمد نادر جلال ، حيث يعقد الثنائي جلسات عمل ويعكفا على قراءة القصة التى قدمتها زوجة الشريف انجى علاء كما تتم المفاضلة بين أكثر من مؤلف ليتم إسناد كتابة السيناريو إليه.
وكان يوسف الشريف قد اتخذ قرارا بالغيابعن السباق الرمضانى القادم خاصة بعد تأجيل تنفيذ الجزء الثانى من مسلسل "النهاية" إلا أنه تراجع عن قراره بعد جلسات عمل مع أحمد نادر جلال..
ومن جانبه ينوى المخرج الاستقرار على كل التفاصيل الخاصة بالعمل خلال الأسبوعين القادمين حيث
ويعد هذا المسلسل التعاون الخامس بين يوسف الشريف وأحمد نادر جلال بعد مسلسلات "كفر دلهاب" و"القيصر" و"اسم مؤقت" و"رقم مجهول"..كان مسلسل "النهاية" الذى عرض فى رمضان الماضى هو آخر ظهور درامى ليوسف الشريف تأليف عمرو سمير عاطف إخراج ياسر سامى وشارك فى بطولة العمل عمرو عبد الجليل ومحمد لطفى وسهر الصايغ وأحمد وفيق.
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