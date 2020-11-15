سعر خيالي..صيني يشتري حمامة “سباق” بـ1.9 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - منذ 6 ثواني

قالت شركة ”بيبا“ لبيع الحمام والتي تتخذ من بلجيكا مقرا لها ، اليوم الأحد، أن مشري صيني غامض اشترى حمامة سباق بـ1.6 مليون يورو ، لتكون بذلك أغلى حمامة في العالم .

والحمامة البالغة من العمر 3 سنوات، تُدعى ”نيو كيم“ بيعت في مزاد على الإنترنت مقابل 1.6 مليون يورو أي ما يعادل 1.9 مليون دولار.

وتمت عمليه الشراء في آخر نصف ساعة من المزاد المحموم من قبل مشترين صينيين يستخدمان اسمين مستعارين هما ”Super Duper“ و ”Hitman“.

وتجاوز ثمن الحمامة الرقم القياسي السابق لأغلى حمامة في أوروبا، البالغ 1,3 مليون يورو، وهو ثمن ذكر الحمام ”أرماندو“ رفيق ”نيو كيم“ الذين بيعا في عام 2019.

وتعتبر بلجيكا مهد رياضة سباقات الحمام، كما أن أفضل أنواع الحمام يأتي من بلجيكا، التي تعد من أكثر دول العالم اهتماما بالحمام الزاجل، حيث يوجد بها 20 ألفًا من مربي الحمام، يعرفون أنهم أفضل المربين لحمام السباق، بسبب خبرتهم الممتدة عبر الأجيال.

وكشف ممثل شركة ”بيبا“ شورد لي، أن الحمامة ”نيو كيم“ كانت أفضل طائر صغير في بلجيكا عام 2018، لكن من النادر أن تجلب الأسعار المذهلة التي تم دفعها لشرائها هي و“أرماندو“.

وأضاف أن حمام ”فان دي ووير“ معروف في جميع أنحاء العالم ومع بيع 445 طائراً، من المتوقع أن يحقق المزاد عدة ملايين من اليورو قبل أن ينتهي، يوم غد الاثنين.