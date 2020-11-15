هاتريك تاريخي لـ”نيمار” مع البرازيل وعينه على رقم بيليه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2020 9:10 مساءً

تمكن النجم البرازيلي من زيادة رصيده من الأهداف الدولية مع منتخب بلاده إلى 64 هدفاً ليحل في المركز الثاني خلف الهداف الأول للمنتخب الأسطورة بيليه الذي يمتلك 77 هدفاً.

ووضع نيمار المنتخب البرازيلي في المقدمة من ركلة جزاء أخرى قبل سبع دقائق على النهاية، وبعد أن طُرد كارلوس زامبرانو لاعب بيرو، سجل مهاجم باريس سان جيرمان هدفه الدولي 64 في الوقت المحتسب بدل الضائع ليجعل النتيجة 4-2.

ويملك بيليه فقط، الذي سجل 77 هدفا، عددا من الأهداف مع البرازيل أكبر من نيمار.

أحرز نيمار ثلاثية ليقود البرازيل للفوز 4-2 على بيرو في تصفيات كأس العالم 2022 في ليما، ليصبح مهاجم باريس سان جيرمان في المركز الثاني خلف بيليه في قائمة هدافي الفريق عبر العصور.

وسجل أندريه كاريو، لاعب بيرو، هدفه الثالث في مباراتين ليضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة السادسة بتسديدة جيدة من خارج منطقة الجزاء، لكن نيمار عادل النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وعادت بيرو، التي لم يسبق لها الفوز على البرازيل في تصفيات كأس العالم، للتقدم مجددا في الدقيقة 59 حين اصطدمت تسديدة ريناتو تابيا من 25 مترا برودريجو كايو ثم استقرت في الشباك، قبل أن يدرك ريتشارليسون التعادل للبرازيل بعد خمس دقائق لاحقة.