تراند اليوم : أول حفلة رئاسية لشيرين عبدالوهاب في الجلالة

خاص – الخليج 365

فجرت النجمة شيرين عبدالوهاب مفاجأة كبيرة لجمهورها عندما أعلنت أنها ستقوم بإحياء حفل افتتاح مدينة الجلاله بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي..

ومن المنتظر أن يتم نقل الحفل على الهواء مباشرة..

وتعد هذه المرة الأولى التي ستغني فيها شيرين في حضور رئيس الجمهورية، بعد سلسلة من الأزمات التى تعرضت لها النجمة الكبيرة بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل خلال السنوات الماضية.

وأضافت شيرين أنها أيضاُ تقوم بالتحضير لميني ألبوم جديد، كاشفة أنها بالفعل قد بدأت في تسجيل بعض الأغاني من الألبوم القادم.

موعد حفل الجلالة..

ومنذ أيام، قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر بها 22 مدينة جديدة، ولذلك تكمن أهمية شبكة النقل والطرق في سرعة النقل بين المدن للسكان والعاملين والطلاب وغيرهم من أصحاب المصالح في المدن الجديدة

وأشار”موسى”، خلال تقديم برنامج على مسؤليتي، مساء الاثنين الماضي، أن الدولة تنفق أموالا هائلة في مجال النقل لربط القاهرة بكافة المحافظات،مبينا أن مشروعات مصر القومية تهدف لزيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية .

وأوضح أن ما يحدث للقضاء على الزحام والمساهمة في وصول المصريين للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن هناك مدينة الجلالة سيتم افتتاحها العام القادم؛ معتبرا ان جامعات جديدة سوف تعمل في المدن الجديدة .

وأردف:”الجلالة أصبحت مدينة سياحية بها جامعات ومتكاملة وبها كافة الخدمات والمرافق، الدولة تنظر إلي المستقبل وتقوم بالعديد من المشروعات القومية للقضاء على الزحام”.



