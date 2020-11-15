تراند اليوم : أول ظهور لـ”تامر حسني” بعد خبر الانفصال عن زوجته.. شاهد

ظهر الفنان المصري تامر حسني، للمرة الأولى، منذ إعلان بسمة بوسيل خبر انفصالهما يوم الجمعه الماضي.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن “تامر حسني، حضر حفل إطلاق منطقة المتنزهات الجديدة “Zed Park”، مؤكدة أنه حافظ على ابتسامته العريضة طوال الوقت، وأدى أغنية “قولني كلام” وسط تفاعل ورقص الحاضرين.

وأضافت أنه “من بين ضيوف حفل الافتتاح، يسرا، نيللي كريم، بشرى، شيرين رضا، ياسمين رئيس، شريف رمزي وعائلته وغير هم من النجوم”.

وكانت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، طلبت في إعلان انفصالهما يوم الجمعة لاماضي، “من كل من يرسل إليها صورا ومقاطع مصورة لتامر ويروا أنه لا يحترمها سواء في صور أو فيديوهات،

أن يتوقفوا عن فعل هذا، لأنه لم يعد فارقا معها أي صور بشأنه”. وبعد إعلان انفصالها، تبادلت بسمة بوسيل وتامر حسني إلغاء المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



