تراند اليوم : اتفرج – رانيا يوسف هتوريك الحلويات في الموسم الثاني من “الآنسة فرح”

ينطلق عرض المسلسل الكوميدي «الآنسة فرح» في موسمه الثاني على «شاهد VIP»، بدءًا من اليوم، من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس.

في الموسم الجديد، تُستكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غيّر مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.