تراند اليوم : إنتاج مشترك بين مصر وامريكا – فيلم الأقصر كسر الدنيا – ادخل اتفرج

فيلم الأقصر من تأليف وإخراج البريطانية زينة درة، ويحكي الفيلم قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقي بصالح، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق. بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة اكرم، شهيرة فهمي.

وعرض الفيلم الأقصر في المهرجان السينمائي الدولي في كارلوفي فاري بالتشيك (من 3 وحتى 11 يوليو )، حيث تم عرض مع 15 فيلما آخرا في 96 دار سينما في 80 مدينة، وكان الفيلم شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة العالمية الدرامية في مهرجان صندانس السينمائي.