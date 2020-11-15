تراند اليوم : أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم وروح لها وجيبها بيتها- شاهد

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن حزنها الشديد بعد علمها بقرار انفصال كل من تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، ووجهت بدورها رسالة لهما.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر” وقالت: “حرام والله وأعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض، وشوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا، لا تترك حد يتشمت فيكم، وكل المشاكل بالتفاهم تنحل حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك، روح لها وجيبها بيتها واجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة”.

وتابعت في منشور آخر: “من حقها تغار زوجي طبيعي أغار، خصوصا إذا في معجبة تقصد تؤذي مشاعرها”.

وكانت أعلنت بسمة الانفصال عبر خاصية “ستوري”، على موقع “انستجرام”، الذي يتابعها خلاله ما يقرب من 4 ملايين ونصف متابع، وكتبت: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور، وكمان أحب أعرفكو إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة، بالتوفيق للجميع”.



