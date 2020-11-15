تراند اليوم : إسلام إبراهيم: التنمر على تامر حسني وبسمة شيء مقرف ومقزز- شاهد

علق الفنان إسلام إبراهيم على أزمة انفصال كل من الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل الذي أثار خبر انفصالهما جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، معربًا عن غضبه الشديد من تنمر بعض الجمهور على الأزمة.

وكتب إسلام إبراهيم منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا:” التنمر اللي حاصل على تامر حسني وبسمة شيء مقرف ومقزز”.

وكتبت بسمة بالأمس عبر خاصية “ستوري” لحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

وتابعت: “وكمان أحب أعرفكو إن احنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة، بالتوفيق للجميع”.

وبعد دقائق، قامت بسمة بحذف التدوينة التي أعلنت فيها انفصالها منذ فترة عن زوجها، مؤكدة أنهم يعملون حاليًا على إنهاء أوراق الطلاق، وذلك بعدما أثارت جدلًا بسبب كشفها عن هذا الخبر الصادم لجمهورهما.

