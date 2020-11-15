شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى فى وصلة غزل مع زوجته: أجمل نساء الدنيا انتى يا حبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم التونسي صابر الرباعي على مشاركة متابعيه وجمهوره بصورة تجمعه مع زوجته، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو يتغزل فيها بوصلة غناء من أغنيته الشهيرة أجمل نساء الدنيا.

وسرعان ما خطف النجم التونسى الأنظار إليه، على الصورة التي ظهر من خلالها برفقة زوجته التي كتب عليها قائلاً "أجمل نساء الدنيا.. انتي يا حبيبتي"، وحظت الصورة على عدد كبير من التلعيقات والإعجابات.

وكان النجم التونسي صابر الرباعي أحيا حفلته منذ أيام، ضمن فعاليات حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، في حضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وحضور جماهيري كبير، وفي بداية فقرته الغنائية عبر عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ29 والغناء في دار الأوبرا، واعتبره شرفا لأى فنان عربي هذه المشاركة ووجه الشكر لإدارة الأوبرا ودعوته للغناء.

يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب "جريدة الرجل التاني"، كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكان الرباعي قرر طرح أحدث أغانيه التي انتهى من تسجيلها منذ فترة لكن جاءت جائحة كورونا لتعطل طرحها أكثر من مرة حتى استقرعلى نزولها مع احتفالات العام الجديد 2021.

الأغنية تحمل اسم "ورحمة قلبي" كلمات وليد الغزالي وألحان مدين وتوزيع موسيقي لكريم عبدالوهاب وهي باللهجة المصرية وتحمل الطابع الشعبي ويتوقع فريق العمل أن تحقق رواجاً كبيراً خاصة مع تعطش الجمهور لسماع أعمال جديدة من هذا النوع.